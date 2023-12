Speciale difesa: Congresso Usa approva disegno di legge che vieta ai presidenti il ritiro unilaterale dalla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge che prevede il divieto per qualsiasi presidente Usa di revocare l’adesione della prima potenza mondiale alla Nato senza l'approvazione del Senato o un atto del Congresso. Il provvedimento, promosso dal senatore democratico Tim Kaine della Virginia e dal repubblicano Marco Rubio della Florida, è stato incluso nell'annuale legge di bilancio della Difesa (National Defense Authorization Act), approvato ieri dalla Camera, e in attesa della firma del presidente Joe Biden. La disposizione sottolinea l'impegno del Congresso nei confronti della Nato, che è stata oggetto di critiche da parte dell'ex presidente Donald Trump durante il suo mandato alla Casa Bianca. L'alleanza ha assunto una rinnovata importanza durante la presidenza di Joe Biden, specialmente dopo l'invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. "La Nato è rimasta forte in risposta alla guerra di (Vladimir) Putin in Ucraina e alle sfide emergenti in tutto il mondo", ha dichiarato Kaine in una nota, aggiungendo che il disegno di legge "ribadisce il sostegno degli Stati Uniti a questa cruciale alleanza, fondamentale per la nostra sicurezza nazionale. Invia anche un forte messaggio agli autocrati di tutto il mondo che il mondo libero rimane unito". Rubio ha dichiarato che la misura rappresenta uno strumento critico per la supervisione del Congresso sull’operato dei presidenti. "Dobbiamo assicurarci di proteggere i nostri interessi nazionali e la sicurezza dei nostri alleati democratici", ha affermato il senatore in una nota. (Was)