Bulgaria: stanziati 130 mila euro per smantellamento monumento esercito sovietico a Sofia

- Le risorse stanziate dal governo della Bulgaria per lo smantellamento del monumento all’esercito sovietico a Sofia ammontano a 260 mila lev (130 mila euro). Lo riporta l’agenzia di stampa “Bta”. L’ordinanza per lo smantellamento del monumento era stata emanata lo scorso 8 dicembre dopo la firma del premier bulgaro Nikolaj Denkov, scatenando la protesta dell’opposizione. L’esecutivo ha fatto sapere che la statua in memoria dell’armata rossa, in bronzo e vecchia di 70 anni, è “pericolante” e necessita pertanto di un “restauro urgente” per una questione di sicurezza. Martedì scorso è iniziato lo smantellamento, strutturato in più fasi. Il piano prevede la rimozione in singole parti del monumento per il restauro e il successivo spostamento in un luogo diverso, forse un museo. Al momento, si prevede di trasferirlo in una proprietà statale. Come riporta la stampa bulgara, l’opposizione ritiene che il piano reale del governo sia quello di nascondere il monumento da qualche parte o addirittura distruggerlo. (Seb)