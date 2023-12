Roma: Mezzaroma (Sport e Salute), coinvolgere fondazioni per più investimenti su impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la rigenerazione degli impianti sportivi "i temi sono due: spingere sugli investimenti pubblici dello Stato per facilitare l'accesso agli impianti delle fasce più deboli e, parallelamente, incentivare il coinvolgimento delle fondazioni dal punto di vista degli investimenti privati". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso del dibattito "Sport e rigenerazione urbana" nell'ambito di "Città in scena Festival della rigenerazione urbana" all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Credo si debba cercare di coinvolgere più possibile i privati e in questo senso c'è un discorso da approfondire con le fondazioni dove ci deve essere un maggiore coinvolgimento - ha aggiunto -. Dopodiché bisogna coinvolgere anche le risorse pubbliche, con il sostegno da parte dello Stato, che deve riguardare chi non ha la possibilità di fare sport. Infine una facilitazione normativa sull'impiantistica aiuterebbe". (Rer)