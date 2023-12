Caivano: Mezzaroma (Sport e Salute), su ex Delphinia in fase conclusione cantierizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Sport e Salute "stiamo intervenendo con la ristrutturazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano: abbiamo chiuso la fase di affidamento dell'appalto e siamo in fase di conclusione della cantierizzazione che dobbiamo assolutamente completare entro fine primavera". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nel corso del dibattito "Sport e rigenerazione urbana" nell'ambito di "Città in scena Festival della rigenerazione urbana" all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Sport e Salute ristrutturerà il centro, che metteremo a disposizione della comunità, poi c'è il resto da fare per rigenerare il tessuto urbano - ha aggiunto -. Da questo punto di vista i programmi sono complessi e le risorse non sono infinite". (Rer)