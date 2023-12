Piaggio: presentato piano decarbonizzazione, confermato impegno per sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piaggio ha già presentato sul mercato novità rappresentative di questo impegno, come i veicoli Vespa Primavera e Vespa Sprint con motorizzazione elettrica, e ha annunciato l’avvio del progetto del Porter NP6 elettrico. Il Gruppo Piaggio ritiene che per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla Comunità internazionale al 2050 (riduzione delle emissioni del 90 per cento) siano cruciali tecnologie diversificate quali e-fuel e biocarburanti, veicoli elettrici diffusi, utilizzo totale di energie rinnovabili, elettrificazione dei sistemi di riscaldamento, logistica a basso impatto ambientale, materiali riciclati e circolarità dei prodotti. Per raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni il Gruppo Piaggio non si affida a compensazioni. Maggiori dettagli sugli obiettivi di decarbonizzazione saranno pubblicati entro aprile 2024 nella Dichiarazione di carattere non finanziario inclusa nel Bilancio annuale 2023 del Gruppo Piaggio. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione odierno ha deliberato una donazione pari a euro 250.000 a favore del “Fondo per la ripartenza" istituito dal Comune di Pontedera per far fronte all’emergenza territoriale causata dalle forti piogge e dall’allagamento accaduti il 2 novembre 2023. Il "Fondo per la ripartenza" è stato appositamente istituito dall’Amministrazione comunale allo scopo di erogare contributi a fondo perduto ai privati, alle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed enti del terzo settore che abbiano subito danni in conseguenza del predetto evento. Con tale donazione il Gruppo Piaggio intende offrire un contributo concreto diretto al Comune di Pontedera e alla sua cittadinanza. (Com)