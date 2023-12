Medio Oriente: membro Fatah, Gaza parte indivisibile dei Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Striscia di Gaza è una parte indivisibile dei Territori palestinesi. Lo ha affermato Azzam al Ahmad, membro del Comitato centrale di Fatah (e parte del Consiglio legislativo palestinese tra il 1996 e il 2018), all’emittente egiziana "Al Qahera News". "Il presidente (dell'Autorità nazionale palestinese) Mahmoud Abbas mi ha chiesto di contattare direttamente Hamas", ha detto Al Ahmad, aggiungendo che c’è “un urgente bisogno di fermare la barbara guerra condotta da Israele a Gaza". "L'Egitto ha lavorato per unificare la posizione palestinese e preservare la nostra unità nazionale. Dobbiamo lavorare per rafforzare l'unità nazionale in Palestina", ha sottolineato Al Ahmad. "Sosteniamo la posizione di egiziani e giordani per evitare lo spostamento forzato dei palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania", ha concluso. (Cae)