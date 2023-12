Bce: Generali Investments, prevediamo taglio dei tassi a giugno 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Bce "spiana la strada al taglio dei tassi, ma smorza le speculazioni di un'azione rapida. Prevediamo taglio dei tassi a giugno 2024". E' questo il commento di Martin Wolburg, senior economist di Generali Investments che spiega: "Nella riunione di ieri il Consiglio direttivo della Bce ha lasciato invariati i tassi di riferimento, in linea con le aspettative. Tuttavia, ha deciso di eliminare gradualmente i reinvestimenti completi del Pepp entro la seconda metà del 2024 e ha adottato un atteggiamento meno aggressivo". Le proiezioni aggiornate dello staff "hanno abbassato le prospettive di crescita e inflazione a breve termine. L'inflazione complessiva dovrebbe tornare all'obiettivo nel 2025 e scendere all'1,9 per cento entro il 2026, mentre l'inflazione sottostante è considerata più ostinata, con una media del 2,1 per cento entro il 2026. La crescita dovrebbe tornare a crescere nel 2024 - prosegue il commento dell'analista -. Il Consiglio direttivo ha adottato un tono più equilibrato e non vede più l'inflazione come "troppo alta per troppo tempo", ma solo una pressione sui prezzi interni che 'rimarrà elevata'. Nelle domande e risposte la presidente Lagarde ha chiarito che 'i dati salariali in arrivo nel corso del primo semestre del 2024 saranno di grande importanza. Il Consiglio direttivo ha deciso di anticipare la fine dei reinvestimenti completi del PEPP, in quanto 'intende ridurre il portafoglio Pepp di 7,5 miliardi di euro al mese in media' nella seconda metà del 2024 e interrompere completamente tali reinvestimenti alla fine del 2024. La ragione principale fornita è la normalizzazione dei bilanci, ma percepiamo anche la fiducia che i reinvestimenti del Pepp come prima linea di difesa per combattere la frammentazione finanziaria non saranno necessari."