Bce: Generali Investments, prevediamo taglio dei tassi a giugno 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel complesso, abbiamo ricevuto chiari segnali che la Bce è in procinto di cambiare rotta nel 2024, ma la Lagarde ha cercato di smorzare le speculazioni su un rapido taglio dei tassi. Riteniamo ancora molto probabile un primo taglio dei tassi entro giugno 2024. Il primo taglio dei tassi a giugno 2024 è ancora il nostro scenario di base. Pensiamo che la BCE stia chiaramente prevedendo tagli dei tassi ora, ma che voglia deliberatamente lasciare aperto l'inizio del ciclo di allentamento. La discussione si è spostata dall'ipotesi di un nuovo rialzo a quella di un taglio. Dato che la Bce non è riuscita a vedere lo tsunami dell'inflazione e ad agire preventivamente, pensiamo che preferirà peccare di cautela e attendere i dati salariali cruciali prima di tagliare i tassi. Il nostro scenario di base è un primo taglio dei tassi entro giugno 2024 e riteniamo probabili tagli cumulativi di 100 pb nel 2024. I rischi sono orientati verso tagli anticipati, soprattutto se la Fed, dopo la riunione del Fomc di ieri, dovesse tagliare forse già a marzo", conclude Wolburg. (Com)