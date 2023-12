Commercio estero: Istat, a ottobre export a +3,8 per cento su mese, import a +2,8 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la battuta di arresto di settembre, a ottobre l’export torna crescere su base mensile – in misura più intensa per l’area extra-Ue – trainato dalle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli e beni strumentali. Anche l’import torna a crescere in termini congiunturali”, si legge nella nota a commento. “Su base annua, la crescita in valore dell’export riguarda i mercati extra-Ue e coinvolge soprattutto i settori dei macchinari, autoveicoli e altri mezzi di trasporto; l’export verso l’area Ue, invece, segna ancora una contrazione, per oltre la metà dovuta alle minori vendite verso Germania, Austria e Belgio. L’import mostra una decisa attenuazione della flessione tendenziale. Nei primi dieci mesi del 2023, il saldo commerciale è positivo per 24,9 miliardi (era -36,2 miliardi nello stesso periodo del 2022). I prezzi all’import crescono su base congiunturale per il secondo mese consecutivo e la loro flessione tendenziale si ridimensiona ulteriormente, per effetto soprattutto dei rialzi dei prezzi dei prodotti energetici”. (Com)