Pa: sindacati, 18 dicembre presidio a ministero della Pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedi 18 dicembre dalle ore 10:30 alle 13 Fp Cgil, Uil Fpl, Uil Pa hanno annunciato un presidio davanti alla sede del ministero della Pubblica amministrazione per dire stop alle penalizzazioni per lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego, stop ai tagli alle risorse, stop ad una legge di Bilancio che riduce i salari e svalorizza il personale, con la conseguenza di una costante riduzione dei servizi per i cittadini. "Le previsioni sui pensionamenti nella P.A. da qui al 2030 – scrivono i sindacati - ci dicono che oltre 700.000 persone andranno in pensione nelle amministrazioni pubbliche. Continuiamo a manifestare perché di fronte ad un generalizzato aumento del costo della vita si risponde con: mancato adeguamento dei salari, mancata soppressione dei tetti di spesa al personale e dei vincoli per il salario accessorio, nessun rifinanziamento delle risorse economiche necessarie a completare la riqualificazione del personale". All'iniziativa parteciperanno Serena Sorrentino, segretario generale Fp Cgil, Domenico Proietti, segretario della Uil Fpl e Sandro Colombi, segretario generale Uil Pa. (Rin)