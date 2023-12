Ruanda: governo sospende restrizioni su quiete pubblica durante le Feste natalizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ruanda ha allentato durante le festività natalizie le restrizioni imposte nei bar, nelle discoteche ed in altri locali di intrattenimento per frenare "l'inquinamento acustico" e il disturbo della quiete pubblica. Lo ha annunciato il Consiglio statale per lo sviluppo del Ruanda in una nota, precisando che a partire da oggi e fino al 17 gennaio i bar potranno rimanere aperti fino alle 02:00 (ora locale) e che in generale le restrizioni si intendono rimosse per il venerdì, i fine settimana e i giorni festivi. Le restrizioni erano state imposte da Kigali su tutti i "servizi non essenziali" lo scorso settembre. "La stagione delle feste di fine anno è iniziata e il governo del Ruanda vuole che le persone festeggino e si divertano", ha dichiarato il Consiglio, aggiungendo che le nuove linee guida si applicano anche agli eventi privati. (Res)