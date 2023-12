Ue: Benifei (Pd), superare il principio dei veti ricattatori e dare slancio al progetto europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È urgente procedere con la riforma dei Trattati e dare all'Unione europea un assetto federale. A dirlo Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati Pd, in una nota stampa. "Il Consiglio europeo ha deciso di aprire i negoziati di adesione all'Unione con l'Ucraina e con la Moldova, e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia. È un passo importante per dare una speranza a questi Paesi e auspicabilmente per ritrovare la pace", si legge nel comunicato di Benifei. Ora, però, è urgente procedere con la riforma dei Trattati e dare all'Unione un assetto federale, anche a partire da uno scatto in avanti degli Stati già pronti a farlo: è ora di superare il principio dei veti ricattatori - l'ultimo di Orban proprio ieri sulla revisione del bilancio - e dare slancio al progetto europeo", continua l'europarlamentare Pd. "Senza queste riforme, l'ulteriore allargamento non può avere successo e avremo solo preso in giro i popoli ucraini, moldavi e georgiani. Serve il coraggio di fare una scelta epocale, e serve adesso", ha concluso Benifei. (Beb)