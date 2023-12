Croazia: da primo gennaio 2024 scade obbligo di indicare prezzo in kune ed euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio del 2024 scadrà l'obbligo legale di indicare i prezzi dei beni e dei servizi in Croazia nella doppia valuta, sia in kune che in euro. Lo ricorda l'Associazione dei consumatori croati, la quale tuttavia ha lanciato un appello ai commercianti affinché mantengano il doppio prezzo anche per il prossimo anno, soprattutto a causa dei concittadini più anziani. La stessa organizzazione ha ricordato che per coloro che non hanno ancora cambiato le monete della vecchia valuta in euro, le condizioni per tale operazione cambieranno dal primo gennaio e non sarà più possibile farlo presso banche, uffici postali e all'Agenzia finanziaria (Fina). Dal primo gennaio del prossimo anno le kune potranno essere infatti cambiate esclusivamente presso la Banca nazionale fino al termine ultimo del 31 dicembre 2025. La Banca ha specificato che al 14 dicembre è stato restituito l'88 per cento dei pezzi di banconote e il 25 per cento del totale delle monete in circolazione. (Seb)