Torino: La Scialuppa Crt Onlus sul podio in Italia per fondi anti usura

- La Scialuppa Crt Onlus, ente strumentale della Fondazione Crt, si posiziona per il secondo anno consecutivo sul podio in Italia tra i soggetti non profit che hanno ricevuto i contributi statali a sostegno del loro impegno nella prevenzione del fenomeno dell'usura. Ha ricevuto risorse statali per circa 350 mila euro. "La conferma del podio è il riconoscimento del grande impegno dei volontari della Scialuppa Crt, che danno risposte concrete ai fabbisogni delle famiglie in temporanea difficoltà economica – ha dichiarato il Presidente della Scialuppa Crt Ernesto Ramojno –. Da 25 anni con il supporto della Fondazione Crt, contribuiamo a prevenire un fenomeno grave e ripugnante come l'usura, che alimenta il mondo criminale e provoca un indebolimento del tessuto economico e sociale", ha concluso.(Rpi)