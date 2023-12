Ue: Cremlino, decisione di Georgia, Ucraina e Moldova di aderire è "politicizzata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Georgia, Ucraina e Moldova hanno il diritto sovrano di prendere misure per aderire all'Ue, ma per il Cremlino questa decisione è "politicizzata". E' quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il portavoce ha osservato che in questo modo i tre Paesi stanno cercando di "dimostrare la volontà politica, anche a scapito della struttura (...) dell'Ue". "Sfortunatamente, ogni volta che questo desiderio di dimostrare una tale volontà politica si basa in gran parte sul desiderio di infastidire ulteriormente la Russia e di creare antagonismo fra questi Paesi e la Russia", ha concluso Peskov. (Rum)