Ue: Cremlino, Ucraina e Moldova non soddisfano criteri di adesione

- Secondo Mosca, al momento né l'Ucraina né la Moldova non soddisfano i criteri per l'adesione all'Unione europea. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "L'Ue ha sempre avuto criteri abbastanza rigidi per l'adesione. Al momento è ovvio che né l'Ucraina né la Moldova soddisfano questi criteri", ha detto Peskov ai giornalisti. Inoltre, il portavoce russo ha sottolineato che i negoziati per l'adesione all'Ue "potrebbero durare anni o decenni". Secondo Peskov, l'Ue sta vivendo i momenti più difficili della sua storia "sia dal punto di vista del suo funzionamento, che dal punto di vista dell'economia". "Ovviamente, è chiaro che questa è una decisione assolutamente politicizzata", ha quindi affermato Peskov, commentando la decisione del Consiglio europeo di iniziare i negoziati di adesione dell’Ucraina e della Moldova. Il funzionario russo ha sottolineato che questi Paesi "potrebbero anche destabilizzare l'Unione". "Dal momento che noi e l'Ue viviamo nello stesso continente europeo, allora, naturalmente, questo argomento ci interessa, quindi lo monitoriamo attentamente", ha concluso Peskov. (Rum)