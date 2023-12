Paesi Bassi: tribunale consente prosecuzione export di parti di caccia F-35 a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi possono continuare a esportare componenti di caccia F-35 a Israele. Lo ha deciso la corte distrettuale dell’Aja, respingendo un ricorso che era stato presentato da un collettivo di organizzazioni per i diritti umani. Secondo i ricorrenti, la fornitura di parti di aerei militari usati da Israele nella guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas contribuisce alla violazione delle norme di diritto internazionale da parte di Gerusalemme. “Le considerazioni formulate dal ministero sono in larga misura di natura politica”, si legge nella decisione della corte, per la quale i magistrati non dovrebbero interferire in questo tipo di iniziative. (Beb)