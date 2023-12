Argentina: ministra Bullrich presenta decreto contro blocchi e picchetti durante manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Sicurezza dell'Argentina, la leader di Proposta repubblicana Patricia Bullrich, ha presentato ieri a Buenos Aires un decreto "per il mantenimento dell'ordine pubblico" che ha l'obiettivo di garantire la libera circolazione dei cittadini a fronte di "picchetti e blocchi" durante le manifestazioni di protesta. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa nella sede del suo dicastero, nel quartiere della Recoleta. La misura ha già sollevato forti critiche da parte dell'opposizione, che la considera "incostituzionale" e destinata ad alimentare la tensione nel Paese, soprattutto in caso di possibili proteste contro le misure economiche all'insegna dell'austerità preannunciate dal nuovo presidente Javier Milei. Secondo il decreto presentato, le "quattro forze federali" dell'Argentina potranno intervenire "in caso di flagranza di reato" durante le manifestazioni pubbliche e identificare quanti bloccano le strade, applicando leggi che prevedono pene detentive per i responsabili e multe per le organizzazioni volte a coprire i costi richiesti dall'intervento delle forze di sicurezza. "La legge non si rispetta a metà: o si rispetta o non si rispetta", ha affermato nell'occasione Bullrich, secondo cui l'intervento delle forze dell'ordine dovrà essere in ogni caso "proporzionato" alla resistenza opposta. (segue) (Abu)