Argentina: ministra Bullrich presenta decreto contro blocchi e picchetti durante manifestazioni (2)

- Secondo la ministra, la misura è dettata dal convincimento del governo che non si possano chiedere "benefici sociali tagliando fuori le altre persone". "Metteremo ordine nel Paese, in modo che la gente possa vivere in pace", ha aggiunto Bullrich. Diversi leader politici e organizzazioni non governative hanno già bollato il decreto come "incostituzionale" e come una "minaccia" per sindacati e movimenti sociali. In conferenza stampa, i referenti del Partito dei lavoratori Vanina Biasi e Gabriel Solano, hanno difeso il "diritto di manifestare" e sottolineato che la ministra della Sicurezza "non ha alcun potere legale" per impedirlo. Da parte sua, la deputata del Fronte della sinistra e dei lavoratori (Fit) Myriam Bregman ha ricordato come sostenitori de La Libertad Avanza, il partito del presidente Milei, abbiano marciato "allegramente" in passato contro la quarantena durante il periodo della pandemia di Covid. (Abu)