Tunisia-Italia: governo approva modifiche all’intesa del 2011 sulla linea di credito a Pmi (2)

- In sequenza temporale, la nona e ultima linea di credito dal titolo Prasoc è diventata operativa nel 2021 con l'obiettivo di sostenere gli investimenti privati nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'economia sociale e solidale. Grazie a questi strumenti finanziari, messi a disposizione dalla Cooperazione italiana fin dal 1988 per un importo totale di circa 295,5 milioni di euro e 80 milioni di dollari, più di 750 operazioni sono state finanziate e circa 13 mila posti di lavoro creati. Il Consiglio dei ministri presieduto dal primo ministro, Ahmed Hachani, ha approvato ieri una serie di decreti legge e misure di carattere economico. Tra le misure adottate, figurano anche il codice dei beni demaniali, la legge anti-doping nel settore dello sport e una serie di modifiche a decreti riguardanti il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il Consiglio ha inoltre approvato l'istituzione di un'unità per la protezione e la gestione dell'area tra la frontiera algerina e la diga di Sidi Salem, nonché la realizzazione della diga di Raghay sul fiume Mejerda nel nord del Paese. (Tut)