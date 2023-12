Ue: Eurostat, tasso occupazione in calo dello 0,1 per cento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell'anno, in Ue il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni si è attestato al 75,3 per cento, con un calo di 0,1 punti percentuali rispetto al secondo trimestre dell'anno. Lo si apprende da dati Eurostat. Il mercato del lavoro inattivo - che comprende le persone con esigenze occupazionali non soddisfatte, in gran parte disoccupate - ammonta invece all'11,3 per cento della forza lavoro estesa di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Eurostat sottolinea che, tra il secondo e il terzo trimestre dell'anno, il tasso di occupazione è variato tra i Paesi dell'Ue. Malta (+1,1 punti percentuali) e il Belgio (+0,5 punti percentuali) hanno registrato gli aumenti più elevati tra gli 11 Paesi dell'Ue in cui l'occupazione è aumentata. Il tasso di occupazione è rimasto stabile in Lussemburgo e nei Paesi Bassi ed è diminuito in 14 Paesi dell'Ue, con i maggiori cali registrati in Croazia (-1,3 punti percentuali) e Bulgaria (-1,1 punti percentuali). (Beb)