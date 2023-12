Banche: Abi, a novembre in calo prestiti a imprese e famiglie del 3,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo dei volumi di credito è coerente con il rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: a novembre 2023, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 3,4 per cento rispetto a un anno prima, mentre ad ottobre 2023 avevano registrato un calo del 3,3 per cento, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 5,5 per cento e quelli alle famiglie dell’1,1 per cento . E’ quanto emerge dal rapporto mensile di Abi di dicembre 2023 “Economia e Mercati Finanziari-Creditizi”. I più recenti dati, relativi agli andamenti dell’economia dell’area dell’euro e di quella italiana, continuano a mostrare che gli effetti della politica monetaria restrittiva realizzata dalla Bce si stanno manifestando. Gli effetti - si legge in una nota - possono cogliersi anche nel mercato bancario in Italia. Il tasso di interesse praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a novembre 2023 è salita al 3,81 per cento. Ad ottobre 2023 tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro (Italia 3,75 per cento; area dell’euro 3,54 per cento). Rispetto a giugno 2022, quando il tasso era dello 0,29 per cento (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce), l’incremento è di 352 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso a novembre 2023 è il 4,20 per cento, con un incremento di 289 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31 per cento. A novembre 2023 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è aumentato allo 0,95 per cento dallo 0,92 per cento di ottobre (0,32 per cento a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente è cresciuto allo 0,51 per cento dallo 0,50 per cento di ottobre, tenendo presente che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento. (segue) (Com)