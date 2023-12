Viabilità: su A12 Roma-Civitavecchia chiusure temporane allo svincolo di Cerveteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 21:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 dicembre, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Roma. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia di uscire a Torrimpietra. Un'altra chiusura prevista è quella dalle 21:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 dicembre, quando lo svincolo sarà chiuso in entrata verso Civitavecchia/Ss1 Aurelia. In alternativa si consiglia di entrare a Santa Severa Santa Marinella.(Com)