Milano: De Corato (Fd'I), solidarietà alla redazione dell'Agenzia Dire

- Esprimo "la mia solidarietà e vicinanza all'intera redazione dell'Agenzia di stampa Dire che da anni fornisce un accurato e preciso servizio di informazione ed è un punto fermo per l'intero mondo dell'Editoria, rivestendo anche un importante ruolo sociale". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, in merito al piano di licenziamenti dell'Agenzia Dire che colpirà 15 giornalisti. "Visto e considerato i fondi congrui, chiedo all'Azienda di ritirare il piano di licenziamento e continuare a garantire i livelli occupazionali come ha fatto negli ultimi anni", conclude De Corato.(Com)