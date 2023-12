Cronaca: operazione 'Sfarzo criminale' a Napoli per frodi online capi moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore di questa mattina nel capoluogo Campano i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Verbania e Napoli, coordinati dalla Procura di Napoli, sono impegnati in una operazione per l’esecuzione di diversi provvedimenti restrittivi nei confronti degli appartenenti a un’organizzazione criminale, dedita alla commissione di frodi online ai danni di centinaia di correntisti di vari istituti di credito, su tutto il territorio nazionale, per l'acquisto di capi e accessori di rinomati brand di alta moda. (Rpi)