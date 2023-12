Imprese: Camilli (Unindustria), le Pmi del Lazio affrontano sfida indicatori Esg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva sulla Corporate sustainability reporting directive (Csrd), approvata lo scorso dicembre dalla Commissione Ue, segna un cambio di passo senza precedenti nella definizione delle strategie e dei processi decisionali e di rendicontazione delle imprese che, in breve tempo, dovranno, necessariamente aprirsi al paradigma della sostenibilità nelle sue tre declinazioni: ambientale, sociale e di governance (Esg). È quanto afferma il presidente di Unindustria Angelo Camilli in un articolo sul quotidiano "Il Sole 24 ore". Lo riferisce una nota di Unidustria. "Mentre le aziende attualmente obbligate dalla Non-Financial Reporting Directive (Nfrd) hanno già intrapreso o stanno per avviare il percorso di transizione alla Csrd - prosegue -, le imprese fino ad oggi estranee faticano ad avvicinarsi alla transizione Esg, nonché al processo di misurazione di indicatori quantitativi e qualitativi e alla programmazione di obiettivi e target. Siamo di fronte ad una trasformazione più che impegnativa per il tessuto produttivo, per questo Unindustria si è data l'obiettivo di accompagnare le aziende del Lazio verso la rendicontazione di sostenibilità, partendo dalla misurazione del loro livello di consapevolezza delle tematiche sociali, ambientali e di governance e del conseguente livello di compliance ai nuovi standard europei". (segue) (Com)