Imprese: Camilli (Unindustria), le Pmi del Lazio affrontano sfida indicatori Esg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme a Kpmg, è stato messo a punto un modello di rilevazione, pensato per le imprese di minori dimensioni, personalizzato in base alla filiera di appartenenza, al fine di cogliere le diverse specificità e di restituire una valutazione quanto più puntuale e ottimizzata - continua Camilli -. È un approccio che integra quesiti quantitativi e qualitativi, consente una ponderazione del peso delle azioni già intraprese o programmate e permette, inoltre, il confronto con aziende nazionali ed internazionali comparabili per settore e con best practice di riferimento. L'output fornisce una valutazione del posizionamento Esg complessivo dell'azienda rispetto ai principali competitor, ed evidenzia sia uno scenario attuale che di prospettiva, sia a breve che a lungo termine. Infine, per ogni azienda si indicano le azioni puntuali, su ciascun pilastro Esg, per accrescere il proprio score di breve e di lungo termine". (segue) (Com)