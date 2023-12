Imprese: Camilli (Unindustria), le Pmi del Lazio affrontano sfida indicatori Esg (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risulta, tuttavia, comune la necessità di intraprendere un percorso strutturato ed organico di analisi delle proprie attività economiche in chiave Esg - conclude Camilli -, al fine di anticipare le previsioni normative ed implementare modelli di business maggiormente sostenibili. A tal fine, un sistema di valutazione specifico per le Pmi consente alle aziende di uscire dalla logica della semplice percezione teorica e soggettiva delle tematiche Esg in favore di una valutazione quanto più oggettiva e comparabile, anche per comprendere in modo preciso i propri punti di forza e gli aspetti che necessitano di un intervento. Inoltre, l'esercizio di accompagnamento e di monitoraggio dei progressi delle aziende del territorio laziale che Unindustria e KPMG intendono proseguire, è orientato, sul medio-lungo periodo, anche a cercare di acquisire un numero significativo di informazioni che, se sistematizzate, possano costituire una prima base di dati su cui costruire un vero e proprio schema di valutazione Esg per le Pmi". (Com)