- "Il dialogo per l'alternativa già c'è", come si è visto sul salario minimo, "è in corso, va affinato, va rafforzato. L'alternativa di governo la stiamo costruendo giorno dopo giorno". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Il rosso e il nero" su Rai Radio1. (Rin)