- Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la sua "profonda tristezza" per la morte di Elya Toledano, cittadino franco-israeliano preso come ostaggio da Hamas nell'attacco a Israele dello scorso 7 ottobre. "Condivido lo shock e la sofferenza della sua famiglia", ha scritto su X Macron. "La Francia continua a lavorare senza sosta per liberare tutti gli ostaggi", ha aggiunto il capo dello Stato.(Frp)