- La Bundesbank ha corretto le previsioni di crescita della Germania dal 2023 al 2025. Per l’anno in conclusione, la stima è stata rivista in positivo dal -0,3 al -0,1 per cento. Per il 2024, il dato è stato modificato nettamente al ribasso: dall’1,2 allo 0,4 per cento. Per il 2025, la previsione è calata di 0,1 punti all’1,2 per cento, mentre per il 2026 è dell’1,3 per cento. (Geb)