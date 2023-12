© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundesbank ha corretto le previsioni sull’andamento del tasso di inflazione in Germania nel 2023 e nel 2024. Per l’anno in conclusione, il dato è stato rivisto in negativo dal 6 al 6,1 per cento, mentre per il prossimo la stima è stata aggiornata dal 3,1 al 2,7 per cento. (Geb)