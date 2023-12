Europee: Borghi (Iv), condivisibili riflessioni Bonino su Stati Uniti d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le riflessioni di Emma Bonino sugli Stati Uniti d'Europa sono condivisibili e intelligenti. Come ha già ricordato Draghi, e oggi sottolinea Bonino, solo attraverso una reale riforma delle istituzioni europee, rendendo la UE lo strumento per il governo dei tempi complessi che stiamo attraversando, abbandonando i veti e il nazionalismo che spezzano i sogni di un futuro migliore, potremo giocare sul piano globale la partita dei diritti e della libertà. Il tema degli Stati Uniti d'Europa deve diventare il fattore comune di tutti gli europeisti e riformisti italiani per le prossime elezioni del 9 giugno, per vincere insieme questa sfida storica". Lo scrive su X il senatore Enrico Borghi, presidente del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, riferendosi all'intervento di Emma Bonino pubblicato su La Stampa. (Rin)