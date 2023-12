Aerospazio: Urso, necessaria legge sullo spazio dove oggi vanno anche i privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nello spazio oggi ci vanno non solamente gli Stati ma sempre più i privati”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, al convegno "Industria e start up per lo spazio" che celebra la Giornata nazionale dello spazio 2023. Urso ha spiegato che l’evento di oggi è “il preludio all’attuazione del collegato inserito nella manovra economica per realizzare la legge quadro sullo spazio”. Una legge, ha concluso Urso, che “se prima era utile oggi è necessaria”, vista la partecipazione di attori privati e di sempre più Stati con capacità spaziale. (Rin)