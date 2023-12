Spagna: al via oggi a Madrid processo contro ex ministro Economia Rato per vari reati fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende oggi il via a Madrid il processo contro Rodrigo Rato, ex ministro dell'Economia del governo guidato dal popolare Jose Maria Aznar, nonché ex direttore del Fondo monetario internazionale (2004-2007), per l'accusa di aver commesso vari reati fiscali. Rato è accusato infatti di riciclaggio di denaro e corruzione in affari, e altri reati legati all'indagine sulla presunta origine illecita del suo patrimonio personale. La Procura chiede 70 anni di carcere. L'ex ministro spagnolo ha già scontato due anni e mezzo a Soto del Real, per la condanna a quattro anni e mezzo per il caso carte di credito "opache" di Caja Madrid utilizzate insieme ad altri dirigenti dell'ex cassa di risparmio. Secondo i giudici, Rato avrebbe occultato all'erario almeno 8,5 milioni di euro dal 1999 attraverso società con sede a Panama, in Irlanda e nel Regno Unito. Alle operazioni illegali avrebbero partecipato il suo ex cognato e un consulente che gestiva i conti bancari. (Spm)