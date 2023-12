Thailandia: premier Srettha in Giappone per vertice Asean, oggi incontro con leader automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, è partito per la sua prima visita ufficiale in Giappone nella veste di capo del governo, per partecipare al vertice commemorativo per i 50 anni delle relazioni di amicizia tra Tokyo e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il primo ministro, accompagnato da una delegazione di ministri e funzionari di governo, inclusi i titolari dei dicasteri di Esteri e Trasporti, Parnpree Bahiddha-Nukara e Suriya Jungrungreangkit, intende sfruttare l’occasione per promuovere investimenti nell’economia thailandese. Oggi il premier ha in programma incontri con leader delle industrie giapponesi dell’automotive.(Fim)