Frosinone: controlli ad Alatri, Fiuggi e Veroli, 2 arresti e 11 denunce

- Due arresti e undici denunce. Questo l'esito dei controlli condotti nel corso della settimana dai carabinieri ad Alatri, Fiuggi e Veroli, in provincia di Frosinone. Per quanto riguarda gli arresti si tratta di due persone che hanno evaso la misura di prevenzione degli arresti domiciliari. Undici le persone deferite per vari reati: evasione, ricettazione, rapina, violazione delle misure imposte dall’autorità, truffa, porto di armi e oggetti atti ad offendere. Nel contrasto all’uso degli stupefacenti una persona è stata segnalata alla prefettura di Frosinone come assuntore di sostanza stupefacente per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di un grammo di cocaina. Complessivamente, sono stati controllati 150 veicoli, identificate oltre 200 persone, avanzata una proposta di foglio di via obbligatorio, elevate 15 violazioni di norme al codice della strada ed effettuate otto perquisizioni personali. Le verifiche sono state estese anche ai luoghi di ritrovo dei giovani controllando 18 esercizi di pubblico intrattenimento. (Rer)