Montenegro: governo proroga sanzioni contro Russia

- Il governo del Montenegro ha deciso di prorogare le sanzioni contro la Russia a seguito della guerra in Ucraina. Secondo la nota del dicastero di Podgorica la decisione di modificare la decisione sull'introduzione di misure restrittive internazionali, determinate dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, è stata presa in considerazione delle azioni della Russia che, come affermato, "destabilizzano la situazione in Ucraina". La nota aggiunge che si tratta di un aggiornamento delle misure restrittive internazionali, nel quadro della continua armonizzazione con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. (Seb)