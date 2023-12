Australia: Acs si aggiudica contratto da 350 milioni per metropolitana leggera di Canberra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acs, attraverso la controllata Cimic, si è aggiudicata la costruzione e la gestione della prossima fase del treno leggero di Canberra in Australia per 365 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Espanol", si prevede la realizzazione di tre nuove fermate a Edinburgh Avenue, City South e Commonwealth Avenue, con inizio dei lavori nel gennaio 2024 e durata di quattro anni. Recentemente Acs si è aggiudicata in Australia altri due importanti progetti del valore complessivo di 2,2 miliardi di euro in consorzio con Cpb, Acciona e Ghella per la costruzione di diverse gallerie per il progetto ferroviario "Suburban Rail Loop East" nella città australiana di Melbourne. (Spm)