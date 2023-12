Monza: in primavera la ristrutturazione di cinque alloggi comunali in via Nievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per ristrutturare cinque alloggi comunali in via Ippolito Nievo 5, attualmente sfitti. Le opere hanno un valore complessivo di 200 mila euro, con l'inizio dei lavori – la cui durata indicativa sarà di circa 150 giorni - previsto per la primavera del 2024. I lavori nei cinque alloggi. Lo stabile di via Nievo 5 risale al secondo dopoguerra e conta un totale di 24 appartamenti di proprietà comunale. Nei cinque appartamenti sfitti, che erano in origine riscaldati mediante stufe a gas, verranno installati impianti di riscaldamento autonomo. Inoltre, sono previsti il rifacimento dell'impianto elettrico e dell'impianto di acqua sanitaria e la sostituzione dei serramenti, delle tapparelle esterne e del divisorio tra balconi. Verranno anche ristrutturati i servizi igienici, attualmente divisi in due stanze di cui una con wc e una con il solo lavabo. "Questo intervento – osserva l'Assessore alle Politiche Abitative Andreina Fumagalli – si inserisce in una più vasta serie di azioni che l'Amministrazione sta mettendo in campo al fine di migliorare la qualità dell'offerta residenziale pubblica a Monza e di intercettare la crescente richiesta di case in città. Ne sono prova i lavori, già approvati, sui tetti delle palazzine in via Vespucci, ma anche il progetto di riqualificazione degli immobili di via in via Bramante da Urbino tramite i fondi Pinqua". (Com)