Ucraina: Shmyhal, abbiamo ricevuto altri 1,34 miliardi di dollari da Banca mondiale

- La Banca mondiale ha stanziato 1,34 miliardi di dollari per le esigenze dell'Ucraina. E' quanto ha affermato su Telegram il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. "Questi fondi saranno utilizzati per pagare le pensioni, gli stipendi degli insegnanti, il sostegno alle persone sfollate all'interno del Paese e altre spese prioritarie del bilancio dello Stato", ha affermato il premier. La maggior parte di questo pacchetto è stata fornita dal governo giapponese (1,086 miliardi di dollari). L'altra parte sono le sovvenzioni degli Stati Uniti, della Svizzera e del fondo per il sostegno, la ricostruzione e la riforma dell'Ucraina (Urtf). Come ha spiegato Shmyhal, l'assistenza finanziaria dei partner internazionali consente all'Ucraina di fornire stabilità macrofinanziaria e di inviare tutte le risorse interne alle esigenze dell'esercito. (Kiu)