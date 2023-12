© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo passati dall’economia nello spazio all’economia dallo spazio”. Lo ha detto Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) al convegno "Industria e start up per lo spazio" che celebra la Giornata nazionale dello spazio 2023. Valente ha spiegato che in questo cambiamento “il nostro ecosistema è assolutamente qualificato, dinamico e vivace”. (Rin)