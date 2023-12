Medio Oriente: il Qatar promette 50 milioni di dollari in sostegno umanitario a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha promesso al Global Refugee Forum di Ginevra 50 milioni di dollari come pacchetto iniziale di aiuti umanitari per Gaza e per fornire 100 borse di studio ai palestinesi attraverso un programma della Fondazione Education Above All (Eaa). Lo ha detto il sottosegretario per la Cooperazione internazionale presso il ministero degli Affari esteri qatariota, Lolwah Al Khater, durante l’evento organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) a Ginevra. Al Khater ha spiegato che il pacchetto di aiuti aiuterà i rifugiati, gli sfollati, i feriti, gli orfani e le persone colpite dall'aggressione israeliana alla Striscia di Gaza. Il funzionario del Qatar ha inoltre annunciato che i beneficiari delle borse di studio continueranno i loro studi nell'ambito del programma Al Fakhoura dell'Eea, istituito per onorare le vittime dei bombardamenti a Gaza. (Res)