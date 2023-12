Gaza: Mezzaluna rossa kuwaitiana distribuisce di farina a sfollati palestinesi nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna rossa del Kuwait ha annunciato l’inizio della seconda fase di un progetto per distribuire sacchi di farina a migliaia di palestinesi sfollati nel sud della Striscia di Gaza, comprese le città di Khan Yunis e Rafah. "La Striscia di Gaza sta attraversando una crisi alimentare a causa della continua e continua chiusura dei valichi della Striscia di Gaza," ha affermato Ahmed Abu Dayyeh, responsabile delle squadre di volontari dell'associazione a Gaza, aggiungendo che "un gran numero di panifici ha smesso di funzionare a causa della mancanza di carburante". "Questo progetto contribuirà in modo significativo ad alleviare le sofferenze di migliaia di famiglie intrappolate sotto i bombardamenti", ha proseguito. Secondo Abu Dayyeh, ogni sacco di farina donato pesa 25 chilogrammi ed è sufficiente per una famiglia di cinque persone per tre settimane. (Res)