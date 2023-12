Gaza: interrotte nuovamente tutte le comunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società della Mezzaluna rossa palestinese ha annunciato di aver perso completamente i contatti con la sua sala operativa nella Striscia di Gaza, dopo che le autorità Israele hanno completamente interrotto le comunicazioni nell’exclave palestinese per la quinta volta dall'inizio delle operazioni militari. La Mezzaluna rossa ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei suoi lavoratori nella Striscia di Gaza, in particolare perché Israele continua i suoi violenti bombardamenti su base oraria. "Siamo molto preoccupati per la capacità delle nostre squadre di continuare a fornire i servizi di ambulanza, soprattutto perché questa interruzione colpisce il servizio di comunicazione centrale 101 e impedisce alle ambulanze di raggiungere i feriti", spiega la Mezzaluna rossa palestinese. (Wafa; https://www.wafa.ps/Pages/Details/86405)