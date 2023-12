Siria: nuovo attacco delle milizie sciite irachene contro base Usa nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie della Resistenza islamica dell’Iraq, alleanza che riunisci i gruppi paramilitari sciiti sostenuti dall’Iran, ha rivendicato un attacco con droni suicidi contro una base statunitense nell'area di Al Shaddadi, nella città di Hasakah, nel nord-est della Siria. "In risposta ai crimini dell'occupazione israeliana contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, i nostri combattenti hanno preso di mira una base di occupazione americana nell'area di Al Shaddadi, a sud di Hasakah, con i droni che hanno colpito direttamente l'obiettivo", si legge in un comunicato diffuso dalle fazioni irachene.IrbMedio Oriente: portavoce Hamas, “Gaza sarà il cimitero dei soldati israeliani”Beirut"Al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non resta altro che dichiarare il fallimento nel raggiungere qualsiasi obiettivo". Così Osama Hamadan, portavoce del movimento islamista palestinese Hamas in Libano, in una conferenza stampa tenutasi ieri a Beirut. "Le Brigate Al Qassam hanno mantenuto la loro promessa di trasformare Gaza in un cimitero per le forze israeliane. I soldati e gli ufficiali nemici stanno tornando da Gaza a pezzi, disabili o pazzi", ha detto Hamadan. "Non negoziamo sulla ostaggi a meno che non vi sia la completa cessazione dell'aggressione e il rispetto delle nostre condizioni", ha aggiunto l’esponente di Hamas. Per quanto riguarda i piani israeliani di sommergere i tunnel di Gaza con acqua di mare, Hammad ha detto che "i tunnel fanno parte del sistema di resistenza. Sono stati costruiti da ingegneri esperti. Siamo pronti ad affrontare potenziali rischi".LibMedio Oriente: leader di Fatah, Gaza parte indivisibile dei territori palestinesiIl CairoLa Striscia di Gaza è una parte indivisibile dei territori palestinesi. Lo ha affermato Azzam al Ahmad, membro del Comitato centrale di Fatah e membro del Consiglio legislativo palestinese tra il 1996 e il 2018, all’emittente egiziana "Al Qahera News". "Il presidente Mahmoud Abbas mi ha chiesto di contattare direttamente Hamas", ha detto Al Ahmad, aggiungendo che c’è “un urgente bisogno di fermare la barbara guerra condotta da Israele a Gaza". "L'Egitto ha lavorato per unificare la posizione palestinese e preservare la nostra unità nazionale. Dobbiamo lavorare per rafforzare l'unità nazionale in Palestina", ha sottolineato Al Ahmad. "Sosteniamo la posizione di egiziani e giordani per evitare lo spostamento forzato dei palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania", ha concluso, (Cae)