Gaza: Onu, forti piogge aggravano situazione sfollati e aumentano rischio le epidemie

- Le forti piogge hanno esacerbato la sofferenza degli sfollati palestinesi nella Striscia di Gaza, mentre gli operatori umanitari delle Nazioni Unite hanno espresso “profonda preoccupazione” per il deterioramento della situazione sanitaria alla luce dei continui attacchi aerei israeliani sul nord, sul centro e sul sud di Gaza. L'agenzia di stampa palestinese "Wafa" ha citato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari che ha affermato che "ci sono molte aree che sono state sommerse dall'acqua a Gaza, peggiorando le condizioni dei palestinesi sfollati". Circa 1,9 milioni di palestinesi sono stati costretti a fuggire dalle proprie case, più della metà di loro si sono diretti a Rafah in cerca di sicurezza. I rifugi dell’Unrwa sono sovraffollati, sono già oltre 9 volte la loro capacità, e molti vivono all’aperto, esposti a condizioni meteorologiche difficili o in rifugi mal attrezzati. (Res)