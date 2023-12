India: intrusione camera bassa, quinto arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata arrestata ieri a Nuova Delhi la quinta persona ricercata per l’intrusione del 13 dicembre alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento dell’India: è un uomo di nome Lalit Jha, sospettato di aver organizzato il piano. I quattro fermati precedentemente rimarranno in custodia di polizia per sette giorni. Lo ha deciso ieri il tribunale distrettuale di Patiala, giudice Hardeep Kaur. La polizia aveva chiesto 15 giorni. I quattro sono stati identificati come Sagar Sharma, Manoranjan D, Neelam Verma e Amol Shinde. I primi due si sono introdotti nell’aula saltando dalla galleria dei visitatori e hanno spruzzato del fumo con delle bombolette fumogene. Gli altri manifestavano all’esterno del parlamento. Sono tutti indagati ai sensi di vari articoli del Codice penale e della legge sulla prevenzione dei reati, (Unlawful Activities Prevention Act). Non si conoscono ancora le motivazioni della loro azione, probabilmente volta a protestare contro la disoccupazione e l’aumento dei prezzi. (segue) (Inn)