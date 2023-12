India: intrusione camera bassa, quinto arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto addetti alla sicurezza sono stati sospesi per negligenza dopo la violazione, verificatasi proprio nel giorno in cui si commemorava l’anniversario dell’attentato al parlamento del 13 dicembre 2001, in cui morirono sei agenti della polizia di Nuova Delhi, due addetti del servizio di sicurezza parlamentare e un giardiniere, oltre a cinque uomini armati uccisi dalla polizia. L’incidente ha suscitato proteste da parte dell’opposizione, che ha criticato la falla nella sicurezza e ha chiesto una dichiarazione sulla vicenda da parte del ministro dell’Interno, Amit Shah. In seguito alle contestazioni 14 parlamentari sono stati sospesi fino al termine della sessione invernale attualmente in corso (4-22 dicembre). Tra i sospesi c’è un rappresentante dell’All India Trinamool Congress (Tmc) nel Consiglio degli Stati, la camera alta. Gli altri 13 sono deputati della camera bassa, nove dei quali appartenenti al Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito della minoranza; due al Partito comunista marxista (Cpm), due alla Federazione progressista dravidica (Dmk) e uno al Partito comunista (Cpi). Le sospensioni hanno suscitato ulteriori critiche da parte dell’opposizione. (segue) (Inn)