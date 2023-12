India: intrusione camera bassa, quinto arresto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sessione parlamentare in corso, tra l’altro, c’è stata anche l’espulsione della deputata del Tmc Mahua Moitra, votata l’8 dicembre dalla maggioranza, con l’opposizione che ha lasciato l’aula, su raccomandazione del comitato etico. La donna, eletta nello Stato del Bengala Occidentale, è stata denunciata per corruzione all’Ufficio centrale di investigazione (Cbi) con l’accusa, da lei respinta, di aver accettato denaro e favori dal gruppo Hiranandani per presentare interrogazioni parlamentari sul concorrente Adani. Moitra si è rivolta alla Corte suprema, contestando “l’arbitrarietà” del comitato etico e sostenendo che non le è stata neanche concessa la possibilità di difendersi. Il suo ricorso è stato aggiornato al prossimo 3 gennaio. (Inn)